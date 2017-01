Costa acusa PSD de nada contar para o país

Em relação ao contributo decisivo dado pela bancada social-democrata para a revogação da TSU, na passada quarta-feira, o primeiro-ministro considerou que se tratou de "um exercício de intriga política, procurando assim sinalizar que não se pode contar com esse partido"."Mas o que verdadeiramente o PSD conseguiu demonstrar é a sua irrelevância e que o PSD, pura e simplesmente, não conta para nada relativamente ao país", sustentou o primeiro-ministro.Ainda de acordo com o líder do executivo, na questão da descida da TSU para os empregadores, "a intriga" dos sociais-democratas "falhou"."Pretendia o PSD minar a concertação social e fragilizar a maioria parlamentar, mas em menos de 24 horas foi possível encontrar uma solução alternativa, que tem o apoio dos parceiros na concertação social e também dos parceiros da maioria parlamentar. Nem a concertação social foi minada, nem a maioria saiu fragilizada", advogou o primeiro-ministro.A partir de agora, segundo António Costa, "se havia parceiros sociais que tinham alguma ilusão face ao PSD, ficaram a perceber que o PSD tem um desprezo absoluto pela concertação social e não hesita em pô-la em causa se entender que isso lhe dá algum ganho político"."Mas a atuação do PSD também teve consequências nesta casa [no parlamento], porque não conta para a aprovação do que quer que seja. Ficámos a saber que o PSD não se determina por si, mas em função da posição do PEV, do PCP e do Bloco de Esquerda. Quando quisermos saber como votará o PSD, perguntaremos ao PEV, ao PCP e ao Bloco de Esquerda", disse ainda o primeiro-ministro, numa nota irónica.Na intervenção de abertura do debate quinzenal, o deputado independente do PS Paulo Trigo Pereira sustentou que o atual Governo conseguiu o défice mais baixo desde o 25 de Abril de 1974, cerca de 2,3%, aumentando em simultâneo as prestações sociais.Paulo Trigo Pereira acusou também o anterior Governo de ter assistido a um aumento da dívida líquida entre 2012 e 2015, ao mesmo tempo que deixou "uma pesada herança" ao atual executivo no que respeita ao sistema financeiro."Os portugueses sentem que ultrapassámos um longo período de instabilidade económica e social caraterizada por orçamentos retificativos permanentes, oscilações dramáticas entre cortes de despesa nuns anos e aumentos de impostos em outros anos, mas também por sucessivas avaliações do Tribunal Constitucional. Os portugueses já sentem que se vive num período de normalidade democrática", acrescentou o professor universitário e deputado independente do PS.António Costa dirigiu-se ainda ao ex-primeiro ministro Pedro Passos Coelho, acusando-o de sentir "azedume pelos bons resultados de Portugal" e de "estar zangado com tudo o que corre bem ao país".