Costa admite tensão com Marcelo mas diz ter "nervos de aço"

Primeiro-ministro diz que espera retomar o "excelente esforço de cooperação institucional".

17:28

António Costa falou esta sexta-feira pela primeira vez da crispação entre o Governo e o Presidente da República por causa do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os incêndios que mataram 45 pessoas a 15 de outubro.



Sem negar a tensão entre Belém e São Bento António Costa diz esperar que a boa relação institucional seja retomada rapidamente.



"Tenho nervos de aço e sou um optimista, às vezes irritante, mas sempre optimista. Tenho a certeza de que vamos retomar todos e prosseguir o que os portugueses têm apreciado muito, por parte do Presidente da República, da Assembleia da República, da parte do Governo, que é um excelente esforço de cooperação institucional."



O primeiro-ministro negou qualquer "abalo" na relação com o Presidente da República e mostrou-se otimista de que a "cooperação exemplar" vai manter-se.