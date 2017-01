Costa avisa que estratégia assente em baixos salários compromete competitividade

"Não quer isto dizer que tenhamos que ser um país fechado e a que melhor forma de vos atrair e manter em Portugal não seja fomentar a vossa internacionalização. A vossa internacionalização é muito importante para o desenvolvimento do conjunto da economia", disse António Costa.



O primeiro-ministro espera por isso que muitos - a maioria - dos participantes neste programa de internacionalização queiram regressar a Portugal e aproveitar no país tudo o que vão aprender ao longo deste estágio.



"Esta experiência que o INOV Contacto proporciona é um fator de capital absolutamente essencial para que as nossas empresas possam melhorar a qualidade da sua gestão, possam compreender melhor o que são os desafios dos mercados globais e possam por isso melhorar a sua competitividade", sublinhou.



Para Costa, "não é por acaso" que a empregabilidade dos participantes neste programa em edições anteriores é bastante elevada, situando-se na ordem nos 70%.



O INOV Contacto foi lançado em 1997 e, segundo o chefe do Governo "tem sido um programa de Estado e com grande sucesso", tendo ao longo das 21 edições envolvido a realização de cinco mil estágios, em mil diferentes empresas, em mais de 70 mercados.



"A valorização dos nossos recursos humanos faz de vocês não só embaixadores de Portugal como pontas de lança da internacionalização da economia portuguesa", disse, dirigindo-se diretamente aos participantes nesta edição.



Segundo Costa, Portugal é dos poucos países que tem uma língua que é global, falada já por 260 milhões de pessoas, sendo a língua uma ferramenta fundamental neste ciclo da globalização.



O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou hoje a ilusão de que Portugal consiga ser competitivo com uma estratégia assente em baixos salários, defendendo a necessidade de "atrair, fixar e manter o capital humano" no país.Na sessão de abertura do seminário de acolhimento sobre práticas internacionais no âmbito da 21.ª edição do programa INOV Contacto, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, António Costa enalteceu o aumento consecutivo das exportações portuguesas nos últimos 20 anos, defendendo que para que este movimento prossiga as empresas têm que manter a "trajetória de melhoria das condições de competitividade"."No mundo de hoje, num país europeu, esse fator de competitividade assenta, essencialmente, nos fatores associados à inovação. Não vale a pena termos a ilusão que numa estratégia assente em baixos salários nós conseguiremos ser competitivos", considerou.