Costa põe Argentina na lista para comemorações do Dia de Portugal

O primeiro-ministro colocou esta segunda-feira Buenos Aires na lista de possíveis cidades para as comemorações do Dia de Portugal, num discurso em que elogiou a vitalidade das mais de duas dezenas de associações portuguesas existentes na Argentina.



António Costa falava no início de um jantar com a comunidade portuguesa da Argentina, no Clube Português, que está situado num edifício de grandes dimensões do bairro de Caballito de Buenos Aires.



Antes, o presidente da Casa de Portugal de Buenos Aires, Joaquim Coelho Campina, tinha já desafiado o primeiro-ministro e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a estarem presentes em 2018, quando esta instituição, com mais de 2.500 associados, comemorar o seu centenário.





Antes do jantar que juntou cerca de três centenas de portugueses e luso-descendentes - no qual também estiveram os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Economia, Manuel Caldeira Cabral -, António Costa descerrou uma lápide alusiva à sua presença na instituição e assistiu a um curto espetáculo de tango.Num discurso com uma forte carga emotiva, o presidente da Casa de Portugal de Buenos Aires dirigiu-se a António Costa para lhe transmitir uma mensagem: "Gostaria que soubesse que Portugal na Argentina nunca vai morrer. Por todo este país construímos casas portuguesas".De acordo com os dados oficiais, o número de portugueses e lusodescendentes registados nos serviços consulares ultrapassa os 30 mil, mas estima-se que existam mais cerca dez mil sem registo.A seguir, o embaixador de Portugal na Argentina, Henrique Silveira Borges, deu sequência ao sentimento antes manifestado pelos representantes da comunidade lusa, dizendo que a visita de António Costa constituiu para eles "um forte estímulo"."Há muitos anos que não havia uma visita oficial de um primeiro-ministro à Argentina. A sua passagem por aqui é muito importante", declarou Henrique Silveira Botelho.Foi neste contexto que o primeiro-ministro colocou depois Buenos Aires na lista de possíveis comemorações do Dia de Portugal, começando por referir que, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se inaugurou no ano passado a prática de se celebrar uma parte do 10 de Junho fora do país."No ano passado foi Paris, este ano foi no Brasil (em São Paulo e Rio de Janeiro) e em 2018 será nos Estados Unidos. Certamente que um dia o primeiro-ministro e o Presidente da República vão celebrar o Dia de Portugal com as comunidades portuguesas da Argentina. Esta é a terceira maior comunidade portuguesa da América Latina", salientou o líder do executivo.No seu discurso, o primeiro-ministro recebeu palmas quando se referiu às recentes alterações à lei da nacionalidade, dizendo: "Queremos que os vossos filhos e netos mantenham os laços com Portugal".António Costa falou ainda da proposta do seu Governo para o recenseamento automático, tendo em vista reforçar a participação de emigrantes em eleições legislativas, mas também a decisão do Governo argentino de introduzir a aprendizagem do português nos ensinos Básico e Secundário.O primeiro-ministro termina esta terça-feira uma visita oficial de dois dias à Argentina, num programa que inclui um encontro com o Presidente da República, Maurício Macri, que conheceu quando ambos chefiavam as autarquias de Lisboa e Buenos Aires.A reunião de António Costa com Maurício Macri, ao fim da manhã, na Casa Rosada, será seguida de assinatura de acordos bilaterais e de declarações à imprensa por parte dos dois responsáveis políticos.Antes, o primeiro-ministro terá um ato solene, quando se deslocar à Praça de San Martin, no centro de Buenos Aires, onde colocará um ramo de flores e fará um minuto de silêncio em memória dos combatentes pela independência da Argentina.Na segunda-feira, no primeiro dia de visita oficial à Argentina, o líder do executivo nacional referiu em vários discursos que Portugal foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Argentina, enquanto a Argentina foi a primeira nação a reconhecer o novo regime nascido com a revolução republicana de 5 de Outubro de 1910.Mas, na Argentina, a principal mensagem de António Costa tem sido de ordem económica, sustentando que, tanto Portugal, como a Argentina, estão num processo de viragem, o qual tem de ser potenciado ao nível das relações bilaterais.Um momento de viragem porque Portugal está a sair de uma crise económico-financeira e porque a Argentina saiu de um anterior período de protecionismo sob a presidência de Cristina Kirchner.António Costa tem passado a ideia de que Portugal é o melhor advogado para a conclusão de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia e que o país, através do porto de Sines, pode ser a porta de entrada para as exportações argentinas para o mercado europeu.Ao fim do dia, o primeiro-ministro parte para uma visita oficial de dois dias ao Chile, regressando a Portugal na quinta-feira.