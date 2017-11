Governo proíbe festas no Panteão Nacional

Costa diz que utilização do espaço é "absolutamente indigna". Marcelo considera decisão do Governo "muito sensata".

utilização do Panteão Nacional para eventos festivos é absolutamente indigna do respeito devido à memória dos que aí honramos".

O gabinete do Primeiro-Ministro já emitiu um comunicado acerca da p olémica relacionada com a utilização do Panteão Nacional para comemorar o encerramento da Web Summit , a maior feira de tecnologia da Europa. Para o Executivo, a "

"Apesar de enquadrado legalmente, através de despacho proferido pelo anterior Governo, é ofensivo utilizar deste modo um monumento nacional com as características e particularidades do Panteão Nacional", reforçou a mesma nota do gabinete de António Costa.



O Primeiro-Ministro quer ainda evitar que o monumento volte a ser usado para eventos como aquele que decorreu na noite desta sexta-feira:

