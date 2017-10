Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa ‘finta’ tensão e diz ser leal a Marcelo

Primeiro-ministro reconhece que os riscos de incêndio foram subestimados e carência de meios.

Por Cristina Rita | 01:30

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu ontem que o perigo de incêndio nos dias 15 e 16 de outubro foi subestimado pelo Governo. "Houve seguramente carência de meios", admitiu, mas o tempo é de reconstrução. A relação com o Presidente da República é "leal e franca", pelo menos do lado do chefe do Governo. E não há espaço para "querelas institucionais".



Em entrevista à TVI, a partir de Pampilhosa da Serra, Costa recusou qualquer crispação com o Presidente da República: "O compromisso que tenho é tudo fazer para que as relações sejam tão boas, tão ricas e favoráveis a um bom entendimento institucional como temos tido ao longo dos últimos dois anos", vincou o também líder do PS.



Porém, Costa não quis responder se o discurso de Marcelo ao País, após a tragédia, ditou o fim da carreira da ministra da Administração Interna na equipa. "Não lhe vou responder a isso. Mas admiro a sua habilidade", atirou Costa.



O primeiro-ministro não ponderou demitir-se perante as tragédias dos últimos quatro meses, não comenta a atividade do Presidente, nem revela o que diz a Marcelo: "As minhas conversas são conversas entre nós e não são para ser tornadas públicas, nem agora, nem em livro de memórias", argumentou o chefe do Executivo, prometendo falar só dos problemas das pessoas.



"Haverá uma linha de apoio de 25 milhões de euros ao emprego até ao final de janeiro de 2018", prosseguiu Costa, que não quis comentar o prazo dado pelo Chefe de Estado para resolver os vários problemas: até ao final da legislatura.



SAIBA MAIS

1825

dias é o número que compõe o mandato de cinco anos de um Presidente da República. É o único cargo unipessoal eleito no sistema democrático português, sendo o garante do regular funcionamento das instituições da República.



Mandato do Governo

O Governo resulta dos assentos no Parlamento. Normalmente, é o partido mais votado que gere o País, cujo mandato de quatro anos corresponde a 1460 dias.