Costa pede ao PS para evitar acomodação

O primeiro-ministro pediu hoje ao PS para evitar a acomodação ao fim de um ano de Governo, dizendo que é preciso ainda ir mais longe para "continuar a provar" que há alternativa à austeridade da direita.



Um recado que foi deixado por António Costa no debate quinzenal, na Assembleia da República, na parte final da sua resposta ao líder parlamentar do PS, Carlos César - palavras que levaram os deputados socialistas a aplaudirem- no de pé.



"O resultado deste ano [de Governo] não nos deve convidar a acomodação. Deve-nos motivar a ir mais além para provar que, ao contrário daquilo que a direita nos disse ao longo de quatro anos, há mesmo uma alternativa à política de austeridade e, mais, que essa mesma alternativa produz bons resultados: Temos menos défice, menos desemprego, mais crescimento, mais rendimento para as famílias, mais investimento para as empresas e mais confiança para a economia", declarou.

