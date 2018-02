Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa quer penalizar contratos a prazo

Governo propõe diferenciação das contribuições em função do tipo de contrato.

Por Beatriz Ferreira e José Castro Moura | 01:30

O Governo quer penalizar as empresas que mais recorram aos contratos a prazo. Até março, o Executivo de António Costa vai apresentar uma proposta que prevê a diferenciação dos descontos para a Segurança Social em função do tipo de contrato.



A intenção foi divulgada esta quinta-feira durante o debate quinzenal e faz parte de "um conjunto de iniciativas" para combater a precariedade. Costa respondia assim a Catarina Martins, depois de a líder bloquista ter insistido no pedido de mexida nos contratos a prazo. "Se o PS não mexe nas leis laborais por medo de Bruxelas, que fique sabendo que até Bruxelas já diz que temos de mexer nos contratos a prazo", disse a coordenadora do BE.



"É sempre reconfortante contar com a sua energia para executar o programa de Governo", respondeu António Costa.



O combate ao trabalho temporário foi, porém, o único compromisso deixado por Costa à Esquerda, que insistiu em mudanças na lei laboral.



Já a iniciativa do BE que pretende eliminar a dupla penalização nas reformas antecipadas de quem tem 60 anos de idade e 40 de descontos e a intenção do PCP de aumentar o pagamento das horas extraordinárias ficaram sem resposta de Costa.



PORMENORES

"Machadada"

Hugo Soares, líder da bancada do PSD, acusou o Governo de dar uma "machadada" na legislação laboral ao aprovar o direito à oposição do trabalhador na transferência de empresa.



"Forças de bloqueio"

O debate foi aceso entre Costa e Hugo Soares. O primeiro-ministro respondeu ao adversário, acusando o PSD de fazer "parte das forças de bloqueio da modernização da economia".



Investimento público

Assunção Cristas acusou o Governo de ter colocado o investimento público "na gaveta".