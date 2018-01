Costa tem maioria com Rio ou Santana

Inquiridos têm mais confiança em escolher o líder socialista para primeiro-ministro do que os dois candidatos à liderança do PSD.

Por Diana Ramos | 01:30

Se as eleições legislativas fossem hoje, o atual primeiro-ministro ganharia com maioria absoluta aos dois nomes que lutam pela liderança do PSD. Nem Rui Rio, nem Santana Lopes tirariam António Costa do poder, revela uma sondagem/Aximage.Num inquérito sobre a confiança para primeiro-ministro, Costa reúne maior consenso entre os portugueses, alcançando 55,7% das intenções de voto com Rui Rio como opositor. O ex-autarca do Porto não ia além dos 33% de votos, valor abaixo dos 38,5% alcançados por Passos Coelho, em coligação com o CDS, nas últimas legislativas, e três pontos abaixo dos 36,8% que Passos Coelho obteve sozinho nas eleições de 2011, frente a José Sócrates.A diferença alarga-se no confronto entre António Costa e Santana Lopes: num embate entre os dois numas legislativas, 71% dos inquiridos escolheriam o atual chefe do Executivo e só 19% votariam no ex-provedor da Santa Casa. O cenário muda entre os eleitores do PSD: em ambos os casos, os sociais-democratas acreditam que quer Rio, quer Santana derrotaria Costa, sendo o embate mais fácil com o ex-autarca do Porto.Já no que toca à escolha para líder dos sociais-democratas, cujas diretas se realizam amanhã, 69% dos inquiridos aponta Rio como o mais bem posicionado. Santana fica 46 pontos abaixo, sendo apontado por 22,5%. Há 5,5% de inquiridos que dizem que nenhum dos dois é um bom nome para o PSD.Entre os inquiridos que assumem votar tradicionalmente no PSD, Rio mantém-se como preferido: 60,4% dizem ser o melhor nome para presidente; mas 37,1% preferem Santana.Santana Lopes e Manuela Ferreira Leite obtiveram dos mais baixos resultados do PSD em legislativas: Santana teve 28,77% em 2005 e Ferreira Leite não passou dos 29,11% em 2009. Ambos disputaram eleições com José SócratesNas últimas legislativas, o PS de António Costa obteve apenas 32,31% dos votos, elegendo 86 deputados. Não foi o partido mais votado e chegou ao poder com os deputados do BE e PCP.