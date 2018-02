Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristas condena aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos

Debate quinzenal realiza-se esta quinta-feira.

A presidente do CDS-PP questionou hoje o primeiro-ministro sobre o aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos, considerando que afeta sobretudo os mais idosos, que deveriam estar protegidos na estratégia da empresa aprovada pelo acionista Estado.



"É para o senhor primeiro-ministro aceitável que haja este mais aumento de comissões que afeta em particular as pessoas que recorrem aos balcões da Caixa, normalmente os mais idosos? É aceitável que os portugueses, e esses mais idosos também, paguem, por um lado, a recapitalização da Caixa, e por outro ainda tenham de pagar mais comissões?", questionou Assunção Cristas.



O primeiro-ministro, António Costa, respondeu à líder centrista que o acionista Estado não deve imiscuir-se nos atos de gestão do banco público.



PSD confronta Costa com declarações contra aumento da idade da reforma

O líder parlamentar do PSD confrontou hoje o primeiro-ministro com declarações que proferiu em campanha contra o aumento da idade da reforma, com António Costa a responder que nunca defendeu a eliminação do fator de sustentabilidade.



No debate quinzenal na Assembleia da República, Hugo Soares citou declarações de António Costa, proferidas no final de agosto de 2015 no encerramento do 'Summer Camp' da JS: "Temos de vencer esta situação absurda de cada vez prolongarmos mais a idade de passagem à reforma e cada vez termos menos emprego para os jovens que querem aceder ao mercado de trabalho".



"O senhor primeiro-ministro governa há dois anos e acabou de publicar uma portaria que aumenta a idade da reforma. O senhor primeiro-ministro cultiva o absurdo?", questionou Hugo Soares.



Depois de questionado pela segunda vez sobre o mesmo tema, António Costa salientou que "a grande reforma estrutural" da Segurança Social foi feita por um Governo socialista e passou pela introdução da indexação da idade da reforma ao aumento da esperança de vida através do fator de sustentabilidade.



"É uma lei que foi aprovada, nunca foi alterada, e sempre foi apontada como boa reforma da segurança social e que vamos manter", afirmou, acrescentando mais à frente que a eliminação do fator de sustentabilidade não consta do programa eleitoral do PS, nem do Governo e "certamente" nem de nenhuma declaração sua.



Em tom irónico, o primeiro-ministro disse saber que não era esta a reforma da segurança social desejada pelo PSD "que implicava não o aumento da sustentabilidade, mas cortes de 600 milhões nas pensões ainda em pagamento".



Na resposta, Hugo Soares disse que, a partir de agora, "o país sabe que o que António Costa disser em campanha vale zero".



"Aquilo que é absurdo em campanha eleitoral, os portugueses têm de saber que palavra dada não é absolutamente honrada", disse.



Costa afirma que investimento direto estrangeiro pode atingir mil milhões de euros

O primeiro-ministro afirmou hoje que as intenções de investimento direto estrangeiro em Portugal atingem os mil milhões de euros, mas advertiu que o salário médio tem de aumentar para que o país atraia recursos humanos de qualidade.



António Costa avançou este dado durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta a perguntas formuladas pelo deputado independente do PS Paulo Trigo Pereira sobre perspetivas do investimento direto estrangeiro e do investimento privado em Portugal.



"Neste momento, em processamento na AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal] estão cerca de mil milhões de euros de intenções de investimento direto estrangeiro no país. Este investimento direto estrangeiro em Portugal, em primeiro lugar, começou com as empresas que há muito se encontram no país - empresas que nos conhecem bem e, por isso, confiam", declarou o primeiro-ministro.



António Costa especificou depois que essas intenções de investimento partem de empresas como a Siemens, a Bosch, a Continental Mabor ou a Wolkswagen.



"A atração de investimento direto estrangeiro ajuda a suprir a falta de capital nacional", sustentou.