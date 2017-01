Cristas diz que palavra de Costa "não vale nada"

O debate quinzenal desta quinta-feira fica ainda marcado por uma acesa troca de acusações entre o PS e PSD por causa da polémica da TSU.

A líder do CDS-PP atacou duramente o primeiro-ministro no debate quinzenal no Parlamento. Assunção Cristas disse que Costa assinou um acordo na concertação social - que prevê a descida da TSU paga pelos empregadores para viabilizar o aumento do salário mínimo - sabendo que não tinha base de apoio para sustentar o acordo."A sua palavra não vale nada", atirou, esta terça-feira, Assunção Cristas, que acusou ainda Costa de mentir sempre que vem ao Parlamento.Na resposta, Costa disse que o Governo tinha cumprido a sua parte. "O acordo prevê que o governo faça um decreto-lei [sobre a descida da TSU], que o governo aprovou, o presidente revogou, e estará em vigor amanhã. O Governo e o Presidente da República cumpriram a parte que lhes cabia, os parceiros sociais cumpriram a parte que lhes cabia. Os deputados que agora cumpram a parte que lhes cabe".