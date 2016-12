Cristas diz que contas na ordem "é positivo"

"Há vários domínios em que sentimos que houve uma compressão de despesa que não corresponde a uma despesa controlada e sustentável, mas a cortes cegos que degradam os serviços públicos, o contrário do que tinha sido apregoado pelo PS na oposição e em campanha eleitoral", afirmou.A educação, saúde e transportes foram as áreas que Assunção Cristas destacou, estando acompanhada na audiência com o Presidente pelo vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes e o líder parlamentar, Nuno Magalhães.O défice das Administrações Públicas atingiu 4.335,8 milhões de euros até novembro em contas públicas, a ótica de caixa, menos 393,8 milhões de euros ao registado em igual período de 2015, divulgou hoje a DGO.De acordo com a síntese de execução orçamental até novembro divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o défice orçamental melhorou 393,8 milhões de euros nos 11 meses deste ano face ao mesmo período de 2015, diminuindo de 4.729,6 milhões de euros para 4.335,8 milhões de euros."Esta evolução resultou de um crescimento da receita (1,9%) superior ao da despesa (1,3%), tendo o saldo primário sido excedentário em 3.645,7 milhões de euros, superior em 713 milhões de euros ao registado no período homólogo", destaca a entidade liderada por Manuela Proença.A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, escusou-se hoje a comentar o acordo alcançado em concertação social para a atualização do salário mínimo para 557 euros, afirmando, antes, a necessidade de serem mantidas as reformas laborais do anterior Governo."A nossa preocupação é de uma leitura mais abrangente em relação às matérias do trabalho. Estamos num momento em que o país não cresce, ficará com 1,2%, metade do prometido pelo Governo, e, no entanto, e tem havido criação de emprego. Essa criação de emprego muito provavelmente tem a ver com a reforma laboral feita pelo anterior Governo e as condições de flexibilidade que então foram dadas", afirmou Assunção Cristas.A líder centrista, que falava aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, insistiu que "essa reforma está em causa porque tem sido contestada pelos partidos da esquerda radical".O Governo e os parceiros sociais chegaram na quinta-feira a um acordo de princípio de médio prazo, em sede de Concertação Social, sem a CGTP, e que contempla, no imediato, a atualização do salário mínimo nacional (SMN) para os 557 euros, a partir de 01 de janeiro, a par da redução da TSU em 1,25 pontos percentuais para os empregadores.Atualmente, o salário mínimo nacional é de 530 euros, devendo chegar aos 557 euros, em 2017, e aos 580 euros, em 2018, antes de chegar aos 600 euros, em 2019, conforme o compromisso assumido pelo Governo.Assunção Cristas disse ter pedido o encontro com o Presidente da República para "desejar festas felizes" a Marcelo Rebelo de Sousa e também "para fazer um balanço" do ano de "intenso trabalho numa oposição firme ao Governo" e "sinalizar preocupações sérias, designadamente ao nível da degradação dos serviços públicos".A líder centrista esteve acompanhada pelo vice-presidente vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes e o líder parlamentar, Nuno Magalhães.