Cristas promete "posição construtiva e positiva" do CDS

"Cumpre-nos olhar para todas as situações, perceber todos os impactos e procurar também aqui ter uma posição construtiva e positiva", afirmou, sublinhando a importância do financiamento da medida, cuja fonte os centristas recusam seja a própria Segurança Social."Obviamente não nos revemos na forma como o Governo tratou esta matéria. Sabem bem que o CDS votou contra uma medida parecida - não igual, mas parecida - no último ano, precisamente porque discordamos do financiamento desta medida, que como estava previsto na medida e nesta, parece que parcialmente", declarou.Assunção Cristas disse aguardar o documento promulgado e publicado para esclarecer a questão do financiamento, embora, "aparentemente uma parte vai ser financiada pela Segurança Social, que é algo com o qual não concordamos"."Não faz sentido financiar este tipo de medidas pela própria Segurança Social, se é preciso financiar [estas medidas] tem de ser pelo Orçamento do Estado. Achamos que há questões que têm de ser analisadas, nomeadamente, o impacto nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), nas micro e pequenas empresas, que têm muita gente com salário mínimo e que, portanto, vão ter acréscimo de custos sem qualquer compensação", sustentou.Sem querer comentar a posição do PSD, a líder do CDS repetiu que "a grande responsabilidade é do Governo", que não garantiu "previamente as condições políticas para aprovar no parlamento ou garantir que não teria problema no cumprimento do acordo de concertação social"."A nossa preocupação é avaliar com todos os parceiros, em primeiro lugar, as consequências desta irresponsabilidade do Governo. Na verdade, são graves, desde logo a própria fragilização da concertação social, que é um pilar da nossa democracia, é importante para dar estabilidade ao país, confiança na nossa economia, tranquilidade - e bem precisamos dela, basta olhar para a questão dos juros da dívida a subir", declarou.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o decreto-lei do Governo que estabelece uma descida em 1,25 pontos percentuais da TSU paga pelos empregadores, como medida excecional de apoio ao emprego.A descida da TSU, contudo, está em risco, porque Bloco de Esquerda e PCP prometeram requerer a sua apreciação parlamentar, para a revogar, e o PSD anunciou que, nesse caso, votará contra a medida.