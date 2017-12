Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CTT parados em véspera de Natal

PCP e CGTP insistem na necessidade de “intervenção pública”.

Por Diana Ramos | 22.12.17

Os trabalhadores dos CTT cumpriram ontem o primeiro de dois dias de greve, em vésperas de Natal. Os Correios garantiram que a paralisação "não está a ter impacto no normal funcionamento da empresa", com apenas duas lojas encerradas, mas o sindicato relatou uma adesão, nalguns serviços, de 80%.



"Das 608 lojas espalhadas pelo País, 606 estão abertas, portanto as alterações ao nível do atendimento estão em quase total normalidade", disse à Lusa António Marques. O diretor de recursos humanos garantiu que, se fosse necessário, a empresa trabalhará nos dias 23 e 26 para regularizar algumas situações.



No arranque da greve, Jerónimo de Sousa juntou-se aos trabalhadores dos CTT e voltou a insistir na necessidade de uma "intervenção pública na empresa". Tal como Arménio Carlos, da CGTP, que pediu o regresso dos Correios "à esfera do setor empresarial do Estado".

Em entrevista ao ECO, Francisco Lacerda, presidente dos CTT, afirmou que a empresa cumpre o contrato de concessão e afastou a necessidade de um despedimento coletivo.



Os representantes dos trabalhadores dos CTT, que ontem se deslocaram ao Parlamento queixam-se de um clima de "assédio moral" na empresa. Lacerda nega tal cenário.