As apreciações parlamentares do bloco de esquerda e do PCP contra a descida da Taxa Social Única (TSU) estão agendadas para 3 de fevereiro, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes.

O CDS vai abster-se e o PSD votará ao lado do PCP e do bloco. O sentido de voto do PSD coloca um ponto de final na descida da TSU para compensar os patrões no aumento do salário mínimo nacional.

