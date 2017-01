Deputado do PS abandona partido

Se Domingos Pereira realmente se tornar independente no Parlamento, voltamos a estar perante um cenário que já se verificou no final do milénio passado quando, durante o segundo Governo de António Guterres, o executivo em minoria teve de negociar com um elementos de outra bancada parlamentar para aprovar o Orçamento de Estado.

Domingos Pereira terá tomado a decisão por desavenças com a direção nacional do partido. O até agora presidente da concelhia do PS de Barcelos terá ficado incomodado com a falta de apoio do partido à sua candidatura à Câmara Municipal de Barcelos.