Deputados ficam 12 dias em casa até ao Ano Novo

Parlamento sem atividade desde dia 22 de dezembro só tem agenda a 3 de janeiro.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O Natal e o Ano Novo dão este ano 12 dias de ‘folga’ aos deputados. O último agendamento no Parlamento aconteceu a 21 de dezembro. Agora, só a 3 de janeiro é que os deputados regressam para três dias de agenda ligeira. Só a 9 de janeiro é que a Assembleia volta a funcionar a todo o gás.



Depois do debate quinzenal, na quarta-feira, dia 20 de dezembro, os deputados ainda estiveram presentes em reunião plenária na manhã do dia seguinte. Depois seguiram-se as ‘férias’ de Natal. Agora, só regressam na quarta-feira, 3 de janeiro, mas apenas os deputados que fazem parte das comissões parlamentares.



Ou seja, entre o Natal e o Ano Novo, os deputados tiveram direito a ficar 12 dias em casa. A 4 e 5 de janeiro a agenda da Assembleia é ainda ligeira (com reuniões na quinta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã).



Depois do fim de semana, a segunda-feira é, por tradição, um dia dedicado ao contacto com o eleitorado, pelo que não há atividade parlamentar dentro de portas. Assim, só a 9 de janeiro é que a agenda da Assembleia recupera todo o gás.



Mas não são só os parlamentares que estão mais livres. Também a agenda pública dos membros do Governo tem estado mais calma no final do ano.



Debate quinzenal a dia 9

O primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento está marcado para dia 9 de janeiro, terça-feira, às 15h.



Centeno toma posse a 13

A vitória do ministro das Finanças na corrida à liderança do Eurogrupo será um dos temas abordados no debate quinzenal. Mário Centeno toma posse em Bruxelas no dia 13 de janeiro.



Visitas a S. Bento

Depois de ter estado encerrado durante o mês de dezembro, o palácio de S. Bento volta, em janeiro, a estar aberto aos cidadãos no último sábado do mês.