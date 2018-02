Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descongelamentos continuam a meio gás na Função Pública

Apenas um terço dos funcionários já progrediu, diz sindicato.

Por Beatriz Ferreira e Rita F. Batista | 08:41

Mais de metade dos funcionários públicos ainda não recebeu o acréscimo salarial por via dos descongelamentos das carreiras. Segundo os sindicatos, o processo está a ser feito "a várias velocidades".



"Apenas um terço dos trabalhadores em condições de progredir terá recebido o acréscimo remuneratório", disse ao CM José Abraão, da FESAP. Entre eles, sabe o CM, contam-se alguns funcionários do Ministério da Cultura (como a Direção-Geral das Artes) e das Finanças (nomeadamente os serviços da Autoridade Tributária).



Ao CM, Ana Avoila, da Frente Comum, precisa que os trabalhadores do Ministério do Trabalho também já progrediram. "É o único exemplo que conheço", diz, adiantando que "a maioria dos serviços ainda nem notificou os funcionários sobre os pontos que terão".



O processo está, assim, "a ser feito a várias velocidades", denuncia Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. José Abraão dá um exemplo: "fomos informados pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais que apenas 1500 dos 6000 trabalhadores vão progredir em fevereiro".



Segundo o sindicalista, há mesmo vários serviços cujos funcionários só irão progredir em "março ou mesmo abril". Ontem, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, garantiu que cerca de 6000 polícias terão a carreira descongelada em março.



Mas, para já, não há dados oficiais sobre quantos funcionários já progrediram. Ao CM, fonte oficial do Ministério das Finanças diz que o Governo está a "sistematizar os dados transmitidos pelos serviços".



A informação será transmitida aos sindicatos na segunda-feira.