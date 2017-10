Eduardo Cabrita é o novo Ministro da Administração Interna

Pedro Siza Vieira assume a pasta de ministro-adjunto.

19:31

O primeiro-ministro propôs esta quarta-feira ao Presidente da República a nomeação de Eduardo Cabrita para o cargo de ministro da Administração Interna e de Pedro Siza Vieira para ministro Adjunto do primeiro-ministro.Der acordo com a nota oficial do Governo, Eduardo Cabrita, até agora nas funções de ministro Adjunto do primeiro-ministro, substitui Constança Urbano de Sousa, que hoje se demitiu da pasta da Administração Interna.Para o lugar de Eduardo Cabrita como ministro Adjunto do primeiro-ministro, António Costa escolheu Pedro Siza Vieira.O Presidente da República divulgou um comunicado na sua página oficial, em que diz ter aceite a mini-remodelação no governo:"O Presidente da República aceitou as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração, a seu pedido, da Ministra da Administração Interna, Prof. Doutora Maria Constança Urbano de Sousa e de nomeação do Dr. Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita para o cargo de Ministro da Administração Interna.

O Chefe de Estado aceitou igualmente a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação do Dr. Pedro Siza Vieira para Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro."

A posse dos novos Membros do Governo está marcada para sábado 21 de outubro, pelas 9h00, no Palácio de Belém.