Elina Fraga responde a polémica sobre investigação

Vice-presidente do PSD diz que ruído à volta do seu nome não a espanta.

19:21

Elina Fraga respondeu à polémica em que está envolvida após a reunião da Comissão Política do PSD. A vice-presidente do partido afirmou que não está espantada "com o ruído e reação" ao seu nome.Para a ex-bastonária dos Advogados, a auditoria "tem de ser enquadrada numa luta que existiu na Ordem" e que soube da existência desta "pela comunicação social".Elina Fraga acrescentou ainda que não foi notificada nem lhe foi pedido qualquer esclarecimento.O presidente do PSD manifestou-se satisfeito com as explicações de Elina Fraga, de quem disse ter recebido "todas as respostas" que pretendia.

No final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial em São Bento, Rui Rio foi questionado se mantém a confiança em Elina Fraga, depois da Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado na segunda-feira que o Ministério Público abriu um inquérito na sequência de uma auditoria às contas da Ordem dos Advogados, que abrange o mandato desta ex-bastonária.

"A doutora Elina Fraga vai estar totalmente disponível para os senhores fazerem as perguntas todas. E eu vou-lhes pedir uma coisa: façam mesmo todas, não deixem uma pergunta por fazer", apelou, referindo-se à primeira reunião da nova Comissão Política Nacional.