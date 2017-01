Equipa de Paulo Macedo aprovada pelo BCE

Foi a 19 de dezembro que o BCE recebeu a lista completa de candidatos à administração da CGD, no entanto, o processo de aprovação ainda não está concluído, isto porque, segundo o Jornal de Negócios, o supervisor não está a avaliar apenas a competência individual de cada gestor, mas também a equipa como um todo.A ser aprovada, esta nova equipa irá iniciar um mandato de quatro anos, ou seja, até 2020. O ano coincide exatamente com a execução do plano de negócios da Caixa, acordado com Bruxelas no âmbito da aprovação da capitalização do banco público.Para além destes oito administradores, o governo vai nomear ainda mais alguns membros não executivos para que as comissões de controlo da gestão executiva possam funcionar. No entanto, o Governo optou por adiar a tomada dessa decisão para uma fase posterior.