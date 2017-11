Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estações sem banco estão todas em risco”

Vítor Narciso, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, diz que rescisão com 300 funcionários é apenas o início de plano mais ambicioso.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

A rescisão com 300 trabalhadores dos CTT é apenas o início de um plano de reestruturação mas amplo. Vítor Narciso, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, fala numa segunda fase com ainda mais despedimentos e deixa um aviso: "As estações sem balcão do Banco CTT estão todas em risco." Já está em marcha uma petição para pedir ao Governo a reversão da privatização.



"A administração fala em 300 rescisões amigáveis mas nós sabemos que foram enviadas mais de mil cartas", disse ao CM o sindicalista. O objetivo da empresa será rescindir os contratos de trabalho ou acelerar passagens à reforma.



"Desde que o atual presidente, Francisco Lacerda, tomou posse já foram reduzidos 2300 postos de trabalho. Em 2011, havia 1100 estações de correios e hoje são 600", contabiliza Vítor Narciso.



O sindicalista esclarece que a aposta clara está no Banco CTT. "É natural que abram mais balcões do banco nos postos dos Correios no próximo ano, mas as estações sem banco estão todas em risco." Por isso, o sindicalista deixa um alerta ao Governo: "Em 2020, quando acabar a concessão do serviço postal universal, os CTT podem ficar só com o banco. Só lhes interessa a marca CTT ", explicou.



O sindicato pede a "reversão da privatização dos CTT" e está já em marcha uma petição para levar o tema ao Parlamento.



Contactados pelo CM, os CTT dizem apenas estar disponíveis para "acolher até cerca de 300 rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas".