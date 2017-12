Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado e IPSS passam a ceder espaços gratuitos aos partidos

Lei foi aprovada na última quinta-feira no Parlamento.

A nova lei do financiamento dos partidos e das campanhas, aprovada na última quinta-feira, no Parlamento, prevê que os partidos podem receber gratuitamente espaços cedidos por várias entidades públicas ou privadas, segundo avança a TSF.



Até à última quinta-feira a lei previa apenas que os partidos não podiam receber "donativos de natureza pecuniária ou em espécie de pessoas coletivas" ou serviços a prelos abaixo do valor de mercado.



