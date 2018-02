Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eutanásia só com aval de três médicos

Médico responsável, especialista e psiquiatra têm de aprovar.

Por Bruno de Castro Ferreira | 07:53

Aantecipação da morte por decisão da própria pessoa vai depender do aval de três médicos. De acordo com a proposta de lei apresentada este sábado pelo BE, além do "médico responsável" pelo doente, um especialista e um psiquiatra têm de aprovar o pedido.



O objetivo do BE é despenalizar a morte assistida nos casos de "lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável".

O pedido tem de ser feito "por pessoa maior, capaz de entender o sentido e o alcance do pedido e consciente no momento da sua formulação" e pode ser cancelado a qualquer momento.



De acordo com o projeto de lei do BE, após o pedido, cabe ao médico responsável verificar "se o doente cumpre todos os requisitos" e informá-lo dos "tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis". Só depois é solicitado a um médico especializado na patologia em causa que verifique a "natureza incurável e fatal da doença ou a condição definitiva da lesão". O processo só segue com parecer positivo.



Numa terceira fase, e nos casos em que os dois médicos tenham dúvidas sobre a plena posse de todas as capacidades do doente, é chamado um psiquiatra "eventualmente com a colaboração de um psicólogo clínico".



A antecipação da morte deve ser feita num estabelecimento de saúde mas "pode ser praticado no domicílio [do doente] ou noutro local por ele indicado". "Podem estar presentes as pessoas indicadas pelo doente", lê-se no projeto de lei. O texto prevê a "autoadministração de fármacos letais pelo próprio doente [suicídio assistido] ou a administração pelo médico ou profissional de saúde [eutanásia]".



"Esta lei tem de ser aprovada no interesse público porque no final da vida há abusos"

O ex-diretor geral de Saúde e atual presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, considerou ontem que "esta lei tem de ser aprovada no interesse público, porque no final da vida há abusos médicos muitas vezes por pressão de administrações, sobretudo no setor privado, onde se mantém a vida artificial, que não é aceitável nem no plano moral, ético, médico, nem económico", defendeu durante uma conferência organizada pelo BE.



O encontrou foi aberto pelo antigo coordenador do partido, João Semedo, que considerou que "esta é a hora da decisão [...] sem medos".