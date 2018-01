Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa volta à autarquia

Carlos Castro falhou reeleição mas volta como assessor de Fernando Medina.

O ex-vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa vai voltar à autarquia. Depois de ter falhado a reeleição nas autárquicas, Carlos Castro foi contratado por Fernando Medina para assessor da Proteção Civil, pasta agora nas mãos do presidente do município.



Carlos Castro era 10º na lista do PS, que só elegeu oito mandatos, menos três do que em 2011. A câmara disse ao CM que a contratação é "natural e óbvia", "atendendo à sua experiência anterior como vereador dessa área".



O ex-vereador vai receber 3752,50 euros mensais, mas a câmara garante que "não há nenhum aumento". "A política remuneratória do apoio aos gabinetes é pública e está definida há vários mandatos. Os adjuntos recebem, em termos líquidos, cerca de 80% do vencimento do vereador.



Em termos líquidos, depois dos descontos inerentes, os assessores (que recebem 12 e não 14 meses por ano) recebem o mesmo que ganha um adjunto", explica o município.



O contrato dura até ao final de 2018 mas pode ser renovado.