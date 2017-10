Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famosos longe da vitória nas eleições autárquicas

Ágata falha eleição para a Câmara de Castanheira de Pera e Gonçalo da Câmara Pereira fica longe da autarquia de Arronches.

03.10.17

Ainda não foi desta que Ágata se iniciou na carreira política. A número dois do CDS à Câmara Municipal de Castanheira de Pera, distrito de Leiria, não foi eleita.



Na verdade, nem o cabeça de lista (Miguel Barjona) conseguiu votos suficientes para alcançar um lugar de vereação.



O CDS conseguiu apenas 90 votos em Castanheira de Pera. Caso para dizer "sai que eu morro de ciúmes / Ai desse perfume da outra mulher".



A outra mulher é Alda Carvalho, do PSD, que com apenas 937 votos venceu as eleições com maioria absoluta: três vereadores contra dois do PS.



O vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos, em 2010, com o segredo ‘Tenho uma casa de alterne’, António Queirós, falhou a eleição para a vice-presidência da Câmara do Porto.



‘António das Chouriças’ como é conhecido era o número dois na lista do Partido Trabalhista Português mas só reuniu cruzes em 166 boletins num total de 115 073 votantes (0,14% do total).



No dia da eleição, o candidato colocou uma fotografia de uma mesa com queijos e enchidos nas redes sociais com o título "A minha mesa de voto".



António Queirós vende enchidos em feiras pelo País.



O fadista Gonçalo da Câmara Pereira falhou a eleição para presidente da Câmara Municipal de Arronches, no distrito de Portalegre.



O candidato, que era o cabeça de lista do CDS àquele município, só conseguiu 31 votos. Um valor só comparável com os 37 votos em branco e 29 votos nulos registados nesse município na fronteira com Espanha.



Gonçalo da Câmara Pereira, de 52 anos, é presidente do Partido Popular Monárquico.



Ficou longe dos 1270 votos do PSD, que renderam quatro vereadores, e dos 611 votos do PS, que só permitiram eleger um vereador.