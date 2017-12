Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferro Rodrigues e Marcelo divergem nos adjetivos para definir 2017

Presidente da República falou num "ano contraditório".

Por Bruno de Castro Ferreira | 20.12.17

Governo, Parlamento e Presidente não alinham nos adjetivos para definir o ano de 2017. Esta terça-feira, durante a apresentação de cumprimentos de Boas Festas da Assembleia da República ao Chefe de Estado, Ferro Rodrigues disse que 2017 foi um ano "inesquecível". Já Marcelo falou num "ano contraditório".



Isto depois de, em Bruxelas, António Costa ter dito que 2017 tinha sido "particularmente saboroso para Portugal".



"Teríamos dispensado boa parte daquilo que foi vivido no ano que está a terminar. Mas não teríamos dispensado, obviamente, os sucessos que tivemos, quer os sucessos no domínio económico e financeiro, quer os sucessos em termos de reconhecimento internacional", disse Marcelo.



Ferro concordou. "O ano de 2017, que está a terminar, foi marcado por alguns acontecimentos que muito nos entristeceram", como a morte de Mário Soares ou os incêndios de junho e outubro. "Portanto, este ano é inesquecível também por esses maus motivos", concluiu.



Para agradecer os cumprimentos de Natal do Parlamento, Marcelo lembrou que "não havia amizade anterior" com Ferro mas que, ao longo dos últimos dois anos, se criou um "período de solidariedade institucional e pessoal" com o presidente da Assembleia.