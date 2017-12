Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golpe dos partidos saca 9 milhões em IVA

Legislação polémica, aprovada de forma quase secreta, devolve imposto às máquinas partidárias.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Os partidos políticos vão arrecadar com a isenção do IVA nas campanhas eleitorais mais de nove milhões de euros, por cada ciclo eleitoral. Caso as alterações à lei do financiamento partidário sejam promulgadas pelo Presidente da República, os partidos terão uma dupla receita com as despesas das campanhas: subvenção do Estado para financiar esses gastos e reembolso do IVA dessas mesmas despesas. Os partidos deixam também de ter limites na angariação de fundos.



As campanhas eleitorais nas autárquicas de 2017, nas legislativas de 2015 e nas europeias de 2014 atingiram uma despesa total de 50 milhões de euros. A manter-se uma despesa desta grandeza em cada ciclo eleitoral futuro, os partidos terão, por via do reembolso do IVA, uma receita equivalente a 18,7% de 50 milhões de euros. Ou seja, a devolução do IVA dos gastos nas campanhas permitirá aos partidos uma receita futura superior a nove milhões de euros nas eleições legislativas, autárquicas e europeias.



Com base nas despesas das campanhas nos últimos três atos eleitorais, as autárquicas, por serem as eleições mais dispendiosas, poderão proporcionar aos partidos, por via da devolução do IVA, uma receita na ordem de 6,5 milhões de euros. A receita restante é repartida por legislativas e europeias: dois milhões de euros e quase 800 mil euros, respetivamente.



Ontem, PS, PSD, PCP e Verdes afirmaram que da lei aprovada na véspera do Natal "não resulta encargos adicionais" para o Estado. A ex-líder da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos diz que "estamos perante um duplo pagamento [do Estado]: subvenção pública que cobre o IVA e devolução do IVA." Margarida Salema tem dúvidas sobre as alterações aprovadas pelos deputados.



Manobras do golpe

1 Secretismo Um grupo com deputados de todos os partidos fez nove reuniões à porta fechada e sem atas desde abril.

2 Anonimato Os partidos políticos recusaram assumir a autoria das propostas, identificando-as com letras.

3 Aproveitamento Os partidos aproveitaram um pedido do Tribunal Constitucional para decidirem em benefício próprio.

4 Natal A aprovação das alterações foi feita a 21 de dezembro, última sessão do Parlamento antes do Natal.

5 Ocultação À exceção do CDS, nenhum deputado referiu a isenção do IVA e o fim do limite para a angariação de fundos.



Obtenção de verba tem valor ilimitado

PS, PSD, PCP, BE e Verdes retiraram da lei uma frase que abre portas à angariação ilimitada de fundos pelos partidos políticos. Ontem, o Presidente da República esclareceu que tem oito dias para tomar uma decisão sobre as alterações introduzidas na lei do financiamento dos partidos políticos.



A frase retirada da atual lei diz respeito à norma que estabelece como limite máximo à angariação de fundos pelos partidos políticos os 1500 euros, o valor do IAS: por força desta limitação, neste momento, cada partido apenas pode angariar um máximo de cerca de 632 mil euros por ano. Com o aumento da polémica sobre a falta de transparência da Assembleia da República no processo de alteração desse diploma, Marcelo de Rebelo de Sousa sugeriu ontem, em comunicado, que, durante este período e após notificação do presidente do Parlamento, "têm o primeiro-ministro e um quinto dos deputados em funções o direito de requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto."



O Presidente da República recebeu o diploma no dia 22 de dezembro, um dia após ter sido aprovado no Parlamento.



CDS pede a Presidente para vetar diploma

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, apelou ontem ao veto do Presidente da República nas recentes alterações à lei de financiamento dos partidos políticos, prometendo que o seu partido vai tentar também a sua revogação.



Consenso marca alterações na lei

O projeto de lei que introduziu alterações na lei do financiamento partidário refere que os trabalhos preparatórios decorreram em "largo consenso entre grupos parlamentares." Carlos César (PS), Hugo Soares (PSD) João Oliveira (PCP), e Heloísa Apolónia (Verdes), todos líderes parlamentares, e Jorge Costa, do BE, são os autores desse projeto de lei. Ontem, PS, PSD, PCP e Verdes reafirmaram o "consenso alargado" das alterações. CDS-PP e PAN votaram contra essas alterações.



Bloco até é contra e admite limar a nova lei

O BE diz em comunicado discordar da devolução do IVA, apesar de a ter votado favoravelmente. E alega que a posição assumida visou "a necessidade de convergência". O Bloco até diz que a nova lei deve ser melhorada.