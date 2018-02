Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governador explica entrada da Santa Casa no Montepio

Carlos Costa deverá ser questionado sobre o papel do supervisor.

08:22

O Governador do Banco de Portugal vai esta quarta-feira ao Parlamento explicar a eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital da Caixa Económica Montepio Geral.



Carlos Costa é chamado à comissão de Trabalho e Segurança Social por iniciativa do CDS que, depois de ouvir por duas vezes o ministro Vieira da Silva e por uma vez o provedor da Santa Casa, Edmundo Martinho, entendeu que "há ainda muitas questões que ficaram por esclarecer".



Uma das dúvidas por clarificar passa por saber se foi o Banco de Portugal a sugerir o negócio à Santa Casa.



A Misericórdia admite investir até 200 milhões de euros por um máximo de 10% do banco.