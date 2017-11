Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo altera regras para recibos verdes

Costa garantiu que o Executivo está disponível para melhorar, na especialidade, novo regime para os rendimentos da categoria B.

Por Diana Ramos | 01:30

O primeiro-ministro abriu ontem a porta a que o novo regime simplificado do IRS, dirigido aos trabalhadores independentes, seja corrigido para evitar penalizações aos trabalhadores a recibo verde, sobretudo aos que trabalham no setor da agricultura. Pelo meio, António Costa atirou a um PSD que disse estar "perdido" e ironizou na resposta a Assunção Cristas, afirmando que este Orçamento "não são rosas".



No debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2018, Costa admitiu que haverá "situações pontuais onde isso [o agravamento fiscal] se pode verificar", referindo-se às alterações à tributação dos rendimentos da chamada categoria B. Até aqui, os trabalhadores independentes eram tributados sobre 75% do rendimento e os restantes 25% eram considerados despesas da atividade.



A partir do próximo ano, os recibos verdes passam a ter uma dedução à coleta no valor de 4104 euros e a partir deste montante passam a descontar sobre todo o rendimento declarado, podendo apresentar despesas para reduzir o valor final a pagar ao Fisco. Todas as faturas têm de ser validadas no Portal das Finanças.



Confrontado com a questão, o primeiro-ministro frisou que "o Governo consegue criar uma situação em que 90% dos trabalhadores com rendimentos da categoria B pagam menos IRS com o novo modelo do que com aquele que atualmente vigora", até porque o mínimo de existência passará também a aplicar-se aos recibos verdes.



Costa precisou ainda que todos os trabalhadores independentes com rendimentos "até 16416 euros nem sequer têm de apresentar despesas para não pagar IRS". Catarina Martins e Mariana Mortágua, do BE, insistiram ambas que a proposta que está em cima da mesa deve ser corrigida e lembraram que os recibos verdes ainda aguardam "o prometido" novo regime contributivo.



Além de dar explicações à esquerda – PCP e BE apresentaram o caderno de encargos para o debate na especialidade –, Costa ainda aproveitou a saída de cena de Passos Coelho para acutilar o PSD: "O diabo não está cá, os resultados são bons e o PSD não consegue esconder a sua enorme frustração", disse o primeiro-ministro, depois de sublinhar que o partido "anda perdido" e que uma nova liderança é bem-vinda.



Nova leva para integrar precários

O Governo abre na próxima segunda-feira uma segunda fase do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), destinado a trabalhadores da administração direta e indireta do Estado ou do setor empresarial do Estado.



Dívida pública abaixo dos 250 mil milhões

A dívida pública do País fixou-se em 249,1 mil milhões de euros em setembro. São menos 1247 milhões de euros face a agosto, segundo dados do Banco de Portugal. Trata-se da maior queda mensal desde novembro do ano passado, à conta dos reembolsos de cerca de 1400 milhões de euros efetuados pelo Tesouro. A dívida líquida de depósitos são 221,6 mil milhões.



Bloco negoceia complemento para casos de miséria

O Bloco de Esquerda revelou ontem que seguem "bem encaminhadas" as negociações com o Governo para que o Orçamento do Estado contemple a criação de um complemento de reforma que apoie os reformados com pensão antecipada que levaram cortes perto dos 70% pelo anterior Executivo e que têm valores de reforma próximos do limiar de pobreza.



"O BE está a preparar, conjuntamente com o Governo, que os lesados de PSD e CDS, particularmente os lesados de Pedro Mota Soares [então ministro do Trabalho e Segurança Social] e do seu regime de reformas antecipadas, tenham um complemento de pensão capaz de retirar pessoas que, com uma carreira contributiva longa, estão num regime de miséria, com reformas na casa dos 200, 300 euros", explicou o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares.



No entender do deputado, estas pessoas foram "empurradas para uma reforma de miséria" e o Executivo mostrou abertura para os compensar. O ‘Público’ adianta que a compensação deverá ser feita por via de alterações ao Complemento Solidário para Idosos.