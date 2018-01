Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo anuncia mil milhões no apoio ao investimento das empresas em inovação

A partir da próxima semana "começam a ser comunicadas as decisões de aprovação a 308 empresas promotoras".

Por Lusa | 18:09

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas anunciou esta quinta-feira uma verba de mais de mil milhões de euros no apoio ao investimento das empresas no sistema de incentivos à inovação, no âmbito do programa Portugal 2020.



Pedro Marques falava na interpelação agendada pelo PS, partido do Governo, sobre o próximo quadro comunitário de apoio Portugal 2030, na Assembleia da República, em Lisboa.



"Até ao fim do mês, vamos aprovar mais mil milhões de euros de apoio ao investimento das nossas empresas nos sistemas de incentivos à inovação, em que 50% é investimento intenso em tecnologia e em conhecimento", disse o governante.



De acordo com informações do Ministério do Planeamento, a partir da próxima semana "começam a ser comunicadas as decisões de aprovação a 308 empresas promotoras".



Esses 308 projetos representam um investimento de 1.011 milhões de euros, tendo sido aprovado um incentivo de 468 milhões de euros, ainda segundo fonte governamental.