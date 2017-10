Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo autoriza urbanização na antiga Lisnave

Cidade da água vai estender-se por 63 hectares de Almada, Barreiro e Seixal.

Por Bruno de Castro Ferreira | 08:58

O Governo deu luz verde à construção de uma urbanização dos terrenos dos estaleiros da Lisnave, em Almada. O investimento de 1,2 mil milhões de euros já terá interessados, mas não podia avançar sem esta alteração legal.



De acordo com o decreto-lei publicado ontem em Diário da República, 40 dos 45 hectares dos antigos estaleiros saem do domínio público hídrico e passam para domínio privado do Estado, o que permite avançar com a construção da chamada Cidade da Água.



Assim, lê-se no decreto-lei, estão criadas as "condições para pôr em prática parte do Projeto Arco Ribeirinho Sul e dar um novo uso aos terrenos da Margueira [...] no âmbito dos objetivos definidos no Plano de Urbanização de Almada Nascente, definido em 2009".



O projeto final inclui a construção de habitação, espaços culturais, de serviços e de lazer, hotéis e escritórios. Está ainda prevista a construção de uma marina e de um terminal de transportes.



A Cidade da Água, da responsabilidade da empresa Baía do Tejo, estende-se por 63 hectares dos municípios de Almada, Barreiro e Seixal.