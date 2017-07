Catarina Martins diz que não chega criar uma Secretaria de Estado da Habitação

Líder do BE diz que reabilitar não pode ser apenas pôr "os centros das cidades bonitos" e "fazer a recuperação para pôr numa vitrina para as visitas verem".

Por Lusa | 18:40

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou esta sexta-feira, em Bragança, que a criação de uma Secretaria de Estado da Habitação no Governo "poderá ser um avanço, mas não chega".



"Nós reparamos que, na reformulação do Governo, agora surge uma Secretaria de Estado da Habitação. Gostamos de pensar que é um sinal de que aquilo que já discutimos e debatemos poderá ser um avanço, mas na verdade não chega, não está tudo ganho à partida por haver uma secretaria de Estado", afirmou.



Catarina Martins falava em Bragança, na apresentação dos candidatos do Bloco aos órgãos autárquicos locais, com a tónica na "exigência de regeneração urbana" e não apenas reabilitação.



"Nós precisamos de começar a compreender que não bastam incentivos à reabilitação, é preciso pôr as questões da habitação no centro das políticas da reabilitação e começarmos a utilizar esta exigência de regeneração urbana", declarou.



Para a líder do Bloco, reabilitar não pode ser apenas pôr "os centros das cidades bonitos" e "fazer a recuperação para pôr numa vitrina para as visitas verem".



"Queremos fazer a reabilitação para regenerar os centros das cidades e ter com elas gente a viver dentro e gente que trabalha aqui e que quer construir a sua vida e que precisa ter a casa com preços justos da habitação e não com preços especulativos", concretizou.



Catarina Martins lembrou que a habitação foi um dos fatores que o Bloco considerou essencial para a posição conjunta de Governo com o Partido Socialista.



A coordenadora do Bloco reconheceu que já "houve algumas mudanças" que classificou de "pequenos" para tudo que é preciso, mas "passos importantes, porque para muita gente significou hoje terem um teto ou não terem teto".



"Mas o passo mais importante que está por concretizar: é o do investimento público na habitação e isto significa reabilitação do parque público e mais habitação pública disponível a preços que sejam comportáveis face aos salários e as pensões em Portugal", defendeu.



O Presidente da República nomeou na quinta-feira, por proposta do primeiro-ministro, oito novos secretários de Estado, que tomam posse esta sexta-feira, no Palácio de Belém.



Além da nova secretária de Estado da Habitação, a arquiteta Ana Pinho, entram para o executivo outros sete secretários de Estado: Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural).