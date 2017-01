Governo encontrará alternativa se TSU for chumbada

Questionado sobre qual poderá ser essa alternativa, César remeteu esse detalhe para o Governo: "Se esta via for obstaculizada por ação do parlamento, o Governo deve encontrar outra que honre o acordo que fez".Já o PSD reiterou que irá votar ao lado de PCP e BE para fazer cair a redução da TSU, que entrará em vigor a 01 de fevereiro."A posição do PSD é muito clara, não concordamos com a substância da medida e já explicámos porquê. Do ponto de vista político, também é muito claro que quem jurou ao país que tinha uma maioria parlamentar que lhe permitia governar derrubando o Governo que saiu das eleições, não pode agora querer que seja o PSD muleta da governação. Portanto, votaremos a cessação de vigência daquele decreto", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD Hugo Soares, em declarações aos jornalistas no final da conferência de líderes parlamentares.Questionado se o PSD tenciona apresentar também uma apreciação parlamentar do diploma, Hugo Soares afastou essa possibilidade: "As apreciações parlamentares já estão apresentadas, é o suficiente para que o diploma caia também com o nosso voto".