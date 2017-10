Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno esconde cortes nos fogos

Ministro não revela aos deputados valor real de verbas congeladas nas contas públicas.

Por Cristina Rita e Sérgio A. Vitorino | 01:30

O Ministério das Finanças não revelou ontem qual o valor das cativações na área de combate aos fogos para os anos de 2017 e 2018. O CM questionou o Governo sobre os montantes de despesa que foram congelados para a Segurança Interna, mas não obteve qualquer resposta. O único dado oficial que existe sobre a despesa congelada para aquele setor são 77 milhões de euros até 31 de agosto de 2017.



Contudo, neste bolo geral de despesa do Estado não está especificado qual o valor cativo no combate aos incêndios. Ontem, BE, PSD, e CDS questionaram o ministro das Finanças sobre o valor total das cativações para 2018, mas Centeno não abriu o jogo. O governante disse apenas que as verbas para 2018 serão inferiores a 2017. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental no Parlamento estima que fiquem congelados "cerca de 1776 milhões de euros" em 2018: 2,7% da despesa efetiva da administração central.



O governante limitou-se a negar a estimativa dos técnicos do Parlamento, sem dar números.



Em 2016, o Orçamento do Estado teve 1734 milhões de euros cativos e em 2017, o valor inicial foi de 1881. Em agosto foram libertados 710 milhões euros.



Na segurança interna, o ano começou com o congelamento de 112 milhões, mas foram disponibilizados 35 milhões de euros dessa verba, mantendo-se 77 milhões nos cofres do Estado. "Para que efeito", perguntou o CM?. O Governo não respondeu.



Os fogos deste ano fizeram pelo menos 114 vítimas mortais. De acordo com o sistema EFFIS, da Comissão Europeia, já arderam 560 mil hectares de floresta e mato. É o ano com a maior área destruída de sempre em Portugal. Ontem, o primeiro-ministro anunciou, em Coimbra, que os apoios às empresas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro nas regiões Norte e Centro vão estar disponíveis a partir de 6 de novembro, mas os investimentos na reconstrução podem avançar já.



O levantamento provisório aponta para 350 empresas afetadas e danos de 360 milhões de euros. António Costa afirmou que a meta do défice é "a última" das preocupações do Governo. Por isso, haverá "um apoio a fundo perdido de 100 milhões, mais uma linha de crédito com uma garantia pública de 80%, de mais 100 milhões de euros", disse.



"Saltou do carro a arder e rastejou"

"Os gritos de socorro vinham de uma barreira junto à estrada. Não se via nada, era de noite, estava muito fumo e havia chamas por todo o lado". José Coimbra, manobrador de máquinas, 44 anos, ia a pé numa estrada em Silveirinho, Penacova, quando foi alertado pelos pedidos de ajuda de um condutor que sofrera um acidente, na noite de dia 15. "Pedi-lhe para continuar a falar para o encontrar" no meio de um terreno. Quando chegou perto da vítima percebeu que "não se conseguia colocar de pé". Levou-o em braços para um local seguro.



A carrinha em que a vítima seguia estava em chamas. O automobilista tinha-se despistado quando ficou cercado pelo fogo. "Contou que as chamas entraram dentro do carro quando fazia uma curva e que nessa altura a carrinha caiu para a barreira", recorda José Coimbra.



Com a viatura já a arder, saltou "em andamento" e foi nessa altura que "partiu uma perna". Conseguiu "rastejar 50 metros e só escapou porque se atirou do carro", conta José Coimbra, ao lembrar que a carrinha ardeu na totalidade. Sem comunicações para alertar os meios de socorro foi o irmão de José Coimbra, João Paulo, padeiro, de 48 anos, que o transportou para o hospital. "Não havia bombeiros nem GNR e não conseguimos ligar para o 112", refere.



Com a vítima em choque, optou por a transportar para o hospital em Coimbra. "Estava aterrorizado, dizia que tinha visto a morte à frente", lembra João Paulo Coimbra.



PORMENORES

Três incendiários detidos

A GNR anunciou ontem a detenção de mais três homens que são suspeitos de fogo posto, em Porto de Mós, Cinfães e Pinhel.



Queijo Serra da Estrela

A quebra de produção do queijo Serra da Estrela pode atingir esta campanha 90%. A Estrelacoop produziu 200 mil unidades e prevê para este ano só 20 mil.



Espetáculo solidário

O auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, acolhe na terça-feira o espetáculo de solidariedade "É preciso acreditar", cuja receita reverte a favor das vítimas dos incêndios.



ICNF e o Pinhal de Leiria

O presidente do ICNF classificou como "compreensíveis" as criticas feitas sobre a falta de vigilância no Pinhal de Leiria. Queixa-se da falta de meios.