Marta Soares diz que Eduardo Cabrita é homem de "grandes decisões"

Presidente da Liga de Bombeiros afirmou que Ministério estava a precisar de alguém com "dimensão e experiência política".

Por Lusa | 20:32

O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses (LBP) afirmou hoje que o Ministério da Administração Interna (MAI) estava a precisar de alguém com "dimensão e experiência política", considerando Eduardo Cabrita um homem de "grandes decisões".



"Conheço o ministro Eduardo Cabrita há muitos anos, sei que é um homem de grandes decisões, um homem aberto, que aposta na descentralização, tem ligação às autarquias, um parceiro fundamental da proteção civil, e que tem grande proximidade ao primeiro-ministro", disse à agência Lusa Jaime Marta Soares.



O presidente da LBP afirmou que o primeiro-ministro, António Costa, escolheu alguém muito próximo de si, explicando que é um sinal que "quis dar ao MAI um sentido de responsabilidade maior, entendendo como um ministério de extrema importância".



"Esta escolha é um sinal de alto sentido de responsabilidade, o ministério estava a precisar desta dimensão política e desta experiência política", salientou.



Marta Soares referiu que o importante é que o ministro venha "imbuído de um espírito de colaboração, de entendimento e da procura de soluções" para a proteção civil.



"Estou convencido de que quem vier assim encontrará dos bombeiros portugueses toda a abertura para encontrar soluções que estabilizem o setor e desenvolvam tudo o que importa para que possamos ser um país moderno nesta área da proteção civil", referiu.



O responsável acrescentou que a LBP vai estar disponível para conversar e negociar com o novo ministro, afirmando que os "objetivos que desejamos e que importam à sociedade portuguesa não têm sido atingidos".



"Temos propostas que colocámos em cima da mesa e apresentamos hoje ao primeiro-ministro. Espero que o saber e competência de um homem com grande experiência politica possa ser uma alavanca que abra as portas de um futuro de diálogo e da procura de soluções que têm emperrado", concluiu.



O primeiro-ministro propôs hoje ao Presidente da República a nomeação de Eduardo Cabrita para o cargo de ministro da Administração Interna e de Pedro Siza Vieira para ministro Adjunto do primeiro-ministro.



Der acordo com a nota oficial do Governo, Eduardo Cabrita, até agora nas funções de ministro Adjunto do primeiro-ministro, substitui Constança Urbano de Sousa, que hoje se demitiu da pasta da Administração Interna.



Para o lugar de Eduardo Cabrita como ministro Adjunto do primeiro-ministro, António Costa escolheu Pedro Siza Vieira.