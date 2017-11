Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo muda IRS dos recibos verdes

Prejuízo dos fogos leva meta do défice a subir para 1,1% em 2018.

Por Cristina Rita e Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

O Governo recuou no novo regime simplificado dos recibos verdes que atinge cerca de 600 mil contribuintes. Esta é apenas uma das 409 alterações propostas pelos vários partidos para o Orçamento do Estado de 2018. Outra alteração importante é a meta do défice, que passa dos 1% para os 1,1% em consequência do efeito dos incêndios de junho e outubro. São, segundo deputados do PS, mais 119 milhões de euros que não estavam previstos inicialmente nas contas.



Mas regressemos aos recibos verdes. O que muda? Em vez de todos os contribuintes terem de justificar todas as despesas que tenham acima de 4104 euros (através de faturas inscritas no Portal e-fatura), o Governo limita essa exigência a duas grandes classes; profissionais liberais (advogados, economistas, médicos, tradutores) e alojamento local. E mesmo estes apenas têm de justificar por faturas 15% dos custos, o restante é assumido automaticamente pelo Fisco.



Ficam de fora deste regime os agricultores, comerciantes e pequenos empresários da restauração, a quem continua a ser aplicada a dedução automática de custos tal como existia. Isto significa que só os contribuintes com rendimentos superiores a 27 mil euros terão de jus- tificar as despesas com faturas.



Valem as faturas da água, luz, transportes, comunicações, etc. Para tanto, o Portal e-fatura será alterado de modo a incluir as chamadas ‘despesas mistas’. O secretário de Estado de Estado António Mendonça Mendes disse, ao CM, que estas alterações (que foram propostas pelo PS) foram discutidas com a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Economistas, e não fechou a porta a uma futura alteração mais abrangente para este tipo de contribuintes.



Acaba corte de 10% no subsídio de desemprego

"Está acordado com o Governo." As palavras de Mariana Mortágua, do BE, no Parlamento, confirmam o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após seis meses a receber a prestação para novos e atuais desempregados.



PCP quer 10 euros para todos e BE fim do corte na pensão

O PCP insiste num aumento de 10 euros nas pensões para todos os pensionistas. Já o Bloco de Esquerda propôs uma compensação para reformados que têm cortes de 70 por cento ou mais na pensão antecipada.



PORMENORES

Descontos de 300 euros

A rendas dos estudantes podem ter benefícios fiscais no IRS até 300 euros, mas só para quem tem de arrendar casa a mais de 50 quilómetros da área de residência do aluno.



Taxa turística no Algarve

O Bloco de Esquerda (BE) quer criar em 2018 uma taxa turística no Algarve entre 1,5% e 2,5% das receitas de dormidas na região, para acabar com as portagens na A22 (Via do Infante).



Mais-valias pagas na hora

O PS quer que o Fisco possa cobrar mais-valias no momento da alienação do bem do proprietário, particular ou empresarial.



Renovação de comboios

A CP - Comboios de Portugal tem de iniciar os processos de reparação e de compra de novos comboios no próximo ano, segundo uma proposta do PS.



Centeno não cede aos pedidos dos docentes

O Bloco de Esquerda quer o tempo de serviço dos professores contabilizado e o descongelamento das carreiras. "A negociação tem de produzir efeitos ainda nesta legislatura", afirmou a deputada Mariana Mortágua ontem, no Parlamento.



A proposta de alteração do Orçamento do Estado surge depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter dito ontem que metade dos professores vão ter progressões na carreira e que mais de 7 mil recém-contratados vão ser colocados nos escalões previstos.



Até ao fecho desta edição, ainda não havia um resultado das novas negociações entre o Governo e os sindicatos dos professores.