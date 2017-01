Governo não recua e mantém acordo

Vieira da Silva e António Costa firmaram acordo de salário nos 557 euros com redução da TSU com parceiros sociais





Na resposta, Passos Coelho afirma que PCP e Bloco mudaram de opinião sobre a redução da TSU."Eu não me lembro de o PCP e de o Bloco de Esquerda terem estado contra a decisão do Governo e eles fizeram a mesma coisa no ano passado", disse o líder social-democrata. Passos Coelho referiu que, este ano, "se a decisão foi tomada e andou para frente, foi porque eles (PS, PCP e BE) concordaram", caso contrário a descida da TSU "tinha caído" em 2016. Apesar das críticas, PCP, BE e PSD estão juntos na intenção de chumbar a TSU.

O Governo não vai alterar uma linha ao acordo assinado em sede de Concertação Social e o documento deverá ser formalmente assinado esta sexta-feira. Mesmo assim, António Costa vai reunir antes com patrões e os restantes partidos da geringonça numa derradeira tentativa de resolver o braço de ferro que se instalou.O PSD aprovou a descida da Taxa Social Única (TSU) para os patrões em 2014 e agora recusa a redução acordada em Concertação Social pelo Governo socialista. Para o PCP, o partido de Pedro Passos Coelho deu uma "cambalhota" mas Jerónimo de Sousa até admite que "há males que vêm por bem".Os sociais-democratas estão, contudo, debaixo de fogo com esta decisão. A UGT alerta para as "consequências desastrosas" do voto contra a descida da TSU e questiona "como é que o PSD vai encarar no futuro a sua relação com os mesmos parceiros em quem vem dar uma machadada final?".