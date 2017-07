Nova secretária de Estado da Habitação na dependência do ministro do Ambiente

Licenciada em arquitetura, doutorada em planeamento urbanístico, Ana Pinho, de 43 anos, foi consultora da Câmara Municipal de Lisboa.

Por Lusa | 13.07.17

O primeiro-ministro escolheu a arquiteta Ana Pinho para assumir as funções de secretária de Estado da Habitação, que será nova na orgânica do Governo e que dependerá do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.



Licenciada em arquitetura, doutorada em planeamento urbanístico, Ana Pinho, de 43 anos, foi consultora da Câmara Municipal de Lisboa, passou pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil entre 2001 e 2012, e até agora trabalhava no escritório de Augusto Mateus e Associados.



A criação de uma Secretaria de Estado da Habitação na orgânica do Governo foi anunciada na quarta-feira por António Costa, durante a abertura do debate sobre o estado da Nação na Assembleia da República.



"No ajustamento governativo que apresentarei ao Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa], está previsto precisamente a autonomização da habitação como Secretaria de Estado", declarou António Costa.



De acordo com António Costa, a habitação tem de ser uma nova área prioritária nas políticas públicas, dirigida agora às classes médias e em especial às novas gerações".



As novas gerações "não podem ficar condenadas ao endividamento ou ao abandono do centro das cidades, sendo necessário promover a oferta de habitação para arrendamento acessível", declarou.