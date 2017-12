Governo permite jantares nos mosteiros da Batalha e Jerónimos

Ministro da Cultura tem pronto diploma que proíbe refeições no Panteão Nacional.

17:08

No Mosteiro da Batalha, cujo autarca tinha contestado a intenção de proibir jantares, vão poder continuar a realizar-se este tipo de eventos. Mas a utilização está agora restrita ao Claustro D. Afonso V, por um valor de 3 mil euros. Os cocktails podem ser realizados neste espaço e nas Capelas Imperfeitas (por 400 euros).



No Panteão Nacional, onde os jantares custavam entre 2500 a 4000 euros, conforme o espaço a utilizar, vão deixar de ser permitidos estes eventos. O Espaço poderá ser usado para fins culturais, mas sem refeições e com uma nova tabela de preços, que pode chegar aos 5 mil euros, avança o Expresso.



A tabela existente vai ser revista, com novos preços também no que diz respeito à utilização dos Monumentos Nacionais para filmagens.



O diploma elaborado pela equipa do ministro Luís Filipe Castro segue agora para aprovação pelo Ministério das Finanças.

Ao contrário do que chegou a ser anunciado, monumentos como os mosteiros dos Jerónimos ou o da Batalha vão continuar a poder ser usados para jantares e receções. O jornal Expresso avança esta sábado que o diploma elaborado pelo Ministério da Cultura - na sequência da polémica do jantar da Web Summit no Panteão Nacional - permite que vários monumentos continuem a poder ser alugados, mas com restrições.Assim, no Mosteiro dos Jerónimos - que, tal como a Batalha tem espaços tumulares - será permitido o uso do antigo refeitório para receções ou cocktails, pelo preço que já estava em vigor, 7500 euros. Deixa de ser permitido fazer jantares nos claustros, que estavam até agora disponível por um valor de 40 mil euros ou na antiga cozinha, onde o repasto custava 2 mil euros.