Governo promete "uns bons milhares de horas" para assistentes em escolas

Questionado pelos jornalistas sobre alegadas perturbações em algumas escolas do país no arranque do 2.º período e sobre a falta de funcionários em estabelecimentos de ensino, o governante foi perentório: "Isso não é verdade"."Temos 811 agrupamentos em todo o país e cinco mil escolas não agrupadas", tendo "o início do 2.º período" sido "altamente positivo".O ministro admitiu que existiram "protestos numa escola", mas que esta "não fechou" e referiu que "a escola de Carcavelos, que tinha indicado alguns problemas, pôde comunicar ao ministério que tinha resolvido todas as questões com a empresa Parque Escolar"."Nesse sentido, todos os problemas que tinham sido identificados, como eu fui dizendo ao longo do 1.º período, foram sendo resolvidos", acrescentou.E a escola que visitou em Évora é disso mesmo um exemplo, para o governante: "Apresentou algumas vicissitudes no início do ano, relativamente a assistentes operacionais, por exemplo. Como eu disse desde o início, o mapeamento foi feito e as respostas foram dadas, também muitas vezes em conjugação com as autarquias, como foi este caso"."Como vimos aqui, muitos dos assistentes operacionais e muitos dos professores puderam dizer que os intérpretes de língua gestual portuguesa foram colocados este ano logo no final de agosto, algo que não acontecia habitualmente", o que permitiu que "as aulas de toda a comunidade surda que aprende nesta escola" tenham "começado desde o início", continuou.Questionado ainda sobre as negociações com os sindicatos relativamente à proposta do ministério de vinculação extraordinária de docentes, este ano, o ministro da Educação disse que "estão a correr bem" e lembrou tratar-se de "um trabalho aturado e complexo".E, destacou, "graças à iniciativa do Ministério da Educação, em conjugação com este trabalho de negociação com os sindicatos, um número alargado de professores vai poder vincular e ver a sua atividade profissional estabilizar".