MNE diz que relação com secretários de Estado "foi e é excelente"

Por Lusa | 13.07.17

O ministro dos Negócios Estrangeiros escusou-se esta quinta-feira a comentar a remodelação do Governo, com a alteração dos responsáveis pelas pastas dos Assuntos Europeus e Internacionalização, salientando que a relação com os governantes que tutela "foi e é excelente".



"Agradeço a enorme dedicação e o trabalho dos senhores secretários de Estado que, nesta ocasião, abandonam o Governo. A relação do ministro dos Negócios Estrangeiros com todos os secretários de Estado foi e é excelente", afirmou Augusto Santos Silva, numa mensagem enviada à Lusa.



Com esta remodelação, saem do Palácio das Necessidades dois dos quatro secretários de Estado: Jorge Costa Oliveira deixa a pasta da Internacionalização, a seu pedido, devido ao envolvimento no caso das viagens patrocinadas pela Galp para assistir a jogos do campeonato europeu de futebol de 2016, e Margarida Marques sai da secretaria de Estado dos Assuntos Europeus.



Santos Silva escusou-se a comentar as remodelações, afirmando apenas não ter "nada a dizer".



A secretária de Estado dos Assuntos Europeus cessante, Margarida Marques, disse esta quinta-feira à Lusa que tem uma "relação de grande cordialidade" com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o primeiro-ministro, garantindo que não pediu para sair do executivo.



"Não pedi para sair. Compete ao senhor primeiro-ministro escolher o Governo, o senhor primeiro-ministro entendeu que eu já não era necessária no Governo", referiu, em declarações à Lusa, Margarida Marques, uma das secretárias de Estado que está de saída do executivo de António Costa.



Questionada sobre quem a informou da sua demissão, Margarida Marques referiu que foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, mas escusou-se a comentar se esta comunicação ocorreu antes ou depois de ter sido conhecida a iminência de uma remodelação governamental, após a exoneração, no domingo, de três secretários de Estado envolvidos no caso das viagens pagas pela Galp para assistir a jogos do campeonato europeu de futebol.



O chefe de Estado nomeou esta quinta-feira, por proposta do primeiro-ministro, oito novos secretários de Estado, que vão tomar posse na sexta-feira às 19H30, no Palácio de Belém, segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República.



Na maior mudança na composição do XXI Governo Constitucional desde a posse, que ocorreu em 26 de novembro de 2015, são alterados os titulares de sete Secretarias de Estado de cinco ministérios e é ainda criada uma nova secretaria de Estado da Habitação, que será assumida pela arquiteta Ana Pinho.



Os novos secretários de Estado são Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), Ana Pinho (Habitação).