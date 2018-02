Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo vai negociar mudança nas portagens

Novo modelo fabricado na PSA paga classe 2, o que pode prejudicar as vendas.

Por Raquel Oliveira | 01:30

A alteração das regras das portagens, para que veículos de classe 2 paguem classe 1, vai ser discutida com a Brisa, no âmbito da renegociação do contrato de concessão, adiantou ao CM fonte do Executivo. Trata-se de uma reivindicação das marcas de automóveis, que se queixam do impacto das portagens nas vendas.



Um dos exemplos é o K9 -nome de código do novo veículo que será fabricado pelo grupo Peugeot Citroën (PSA), em Mangualde. De acordo com o diretor geral da empresa, a classificação deste veículo como classe 2 pode pôr em causa o investimento da PSA em Portugal.



Os veículos com altura igual ou superior a 1,10 metros são classificados como classe 2 , pagando mais pela utilização das autoestradas ou pontes, o que não abona a favor das vendas deste modelo. Na travessia da ponte 25 de abril, em Lisboa, por exemplo, um veículo de classe 2 paga 3,95 euros, ou seja, mais do dobro da classe 1 (1,80 euros).



"A Brisa está sempre disponível para uma renegociação do contrato de concessão", garantiu ao CM fonte da concessionária.



"Esta é uma excelente novidade", reagiu à Lusa o autarca de Mangualde, João Azevedo, que disse que o Governo lhe assegurou que aquele tipo de veículos pagará classe 1 nas portagens.



PORMENORES

Listagem online

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) tem disponível online a lista dos monovolumes que podem beneficiar da reclassificação para a classe 1.



Exigência europeia

As marcas queixam-se que aumentaram a altura dos veículos para dar resposta às preocupações da União Europeia com a segurança.



Motas em estudo

O Parlamento fez uma recomendação ao Executivo para que permita que as motas possam beneficiar de um desconto de 50 por cento nas portagens.