Governo vai reduzir juros pagos nos Certificados do Tesouro

Bloco pede clarificação sobre as deduções fiscais dos contribuintes.

Candidato à liderança do PSD considera que moção de censura demonstrou uma confirmação do Governo "um bocado à força".

Cerca de 50 professores exigiram a regularização da carreira docente à chegada do Presidente da República à mais oriental das ilhas açorianas.

Cm ao Minuto

Presidente da República considerou hoje que a clarificação do apoio ao Governo no parlamento foi "mais do que suficiente".