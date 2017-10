Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo valida faturas para recibos verdes

Bloco pede clarificação sobre as deduções fiscais dos contribuintes.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Nem todas as faturas vão valer para deduzir despesas ao novo regime simplificado dos recibos verdes. Esta ideia foi ontem revelada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa que apreciou a proposta de Orçamento para 2018.



O deputado socialista João Galamba adiantou mesmo que será em sede de discussão na especialidade que serão determinadas quais as faturas elegíveis para a dedução das despesas do novo regime simplificado.



Também o Bloco de Esquerda (BE), através de Mariana Mortágua, pediu que o governo "clarificasse quais as deduções admissíveis no novo regime". A deputada referiu que a dedução específica de 4104 euros que será extensível aos recibos verdes fará com que 90% dos contribuintes do regime simplificado não tenham de juntar recibos, mas os restantes 10% "têm que saber que tipo de despesas e qual o volume necessário para atingir o máximo de dedução".



O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse que o governo, em sede de especialidade, está recetivo a todas as contribuições dos restantes partidos que permitam melhorar o regime simplificado.



O ministro Mário Centeno e o secretário de Estado António Mendonça Mendes elogiaram o sistema E-Fatura e o CM sabe que o governo está a avaliar a introdução de novas classes de despesas (atualmente são 11) naquele programa para fazer face ao novo regime simplificado de IRS.



"Cem mil descontam pouco", diz ministro

O ministro do Trabalho e Segurança Social voltou ontem a frisar no Parlamento que há cerca de cem mil trabalhadores a recibo verde que "descontam pouco" e que estão a ser empurrados para futuras pensões mínimas.



Vieira da Silva já tinha feito este alerta em entrevista ao CM, após a apresentação do Orçamento do Estado. "Pode parecer interessante, mas é uma opção política irresponsável", sublinhou o governante aos deputados.



Greve encerra amanhã escolas e serviços públicos

A greve geral da Função Pública, convocada para amanhã pelos sindicatos afetos à CGTP prometer encerrar centenas de escolas, adiar milhares de consultas médicas e fechar muitos outros serviços públicos.



Ontem, o secretário geral da CGTP, Arménio Carlos, disse que a central sindical vai apresentar ao ministro das Finanças alternativas à proposta de Orçamento do Estado para 2018, que passam pela redução da despesa estatal e pelo aumento de impostos sobre as empresas.