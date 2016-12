O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje aos portugueses que se lembrem de desejar a paz no mundo nesta quadra natalícia, porque "há muitas Alepo no mundo de que ninguém fala".

"Logo, amanhã, e até ao Dia de Reis, quando as famílias portuguesas estiverem reunidas, peço que não se esqueçam dos que não têm família e dos que não podem estar com as suas famílias. E não se esqueçam da paz no mundo. Há muitas Alepo no mundo de que ninguém fala", numa referência à cidade síria destruída pela guerra civil, afirmou o chefe de Estado, após receber a Cáritas Portuguesa, no Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de se associar à campanha da Cáritas Portuguesa "10 milhões de estrelas - um gesto pela paz", convidando esta entidade a acender uma vela pela paz na residência oficial do Presidente da República.

