Homens de confiança na nova equipa de Rio

Malheiro, Justino e Mota Pinto na lista. Novo presidente já falou com líder parlamentar.

Por Diana Ramos | 08:51

Rui Rio, presidente eleito do PSD, já começou a delinear, ainda que de forma "embrionária", a equipa que o vai acompanhar nos novos órgãos sociais do partido. O ex-autarca do Porto também já falou com o líder parlamentar, Hugo Soares, mas decisões sobre a bancada não são prioritárias.



Segundo fontes sociais-democratas, há "nomes que são incontornáveis", ainda que o ex-autarca não tenha começado já a fazer convites.



O CM sabe que Rui Rio deverá chamar à comissão política nacional dois rostos que foram essenciais na corrida pela liderança: David Justino, mentor da moção estratégica, e Salvador Malheiro, diretor de campanha. Para presidir à mesa do congresso, Rio deverá convidar Paulo Mota Pinto, filho de um dos fundadores do PSD e que presidiu à comissão de honra da candidatura. Para o cargo de secretário- –geral, Emídio Guerreiro surge bem posicionado, mas nada está fechado.



Quanto à bancada, Rui Rio e Hugo Soares já conversaram por telefone e têm reunião agendada para discutir a continuidade do líder parlamentar. À RTP, o ex-autarca pediu que não haja "precipitações". Hugo Soares também evitou dar pormenores sobre a conversa entre ambos.



Marcelo apela a uma "oposição forte"

Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem que é preciso "criar uma alternativa ao Governo". Quando questionado sobre a vitória de Rui Rio na liderança do PSD, o Presidente da República apelou a uma "oposição forte" para que, no momento do voto, "os portugueses tenham uma boa alternativa". Numa sessão realizada no Palácio de Belém, que juntou estudantes do Ensino Secundário com a escritora Lídia Jorge, Marcelo vincou a importância de haver um "entendimento de regime", caso seja necessário.