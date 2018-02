Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais só podem pagar contra fatura

Transferiram 500 milhões de euros para 39 hospitais saldarem a dívida a fornecedores.

Por Rita F. Batista | 23:15

Os 39 hospitais que em janeiro receberam 500 milhões de euros das Finanças não têm autorização para fazer, de forma autónoma, os pagamentos a fornecedores. A Inspeção-Geral das Finanças (IGF) está incumbida de supervisionar a gestão dos valores em dívida.



O gabinete de Mário Centeno ordenou a transferência de mais uma tranche depois de, em dezembro, os hospitais terem recebido 400 milhões de um total de 1400 milhões de euros anunciados pelo ministro da Saúde para saldar dívidas.



Os 39 hospitais EPE ainda não tiveram permissão para mexer na verba mais recente – os 500 milhões – uma vez que os pagamentos a fornecedores têm de ser feitos "por ordem de maturidade, cabendo à IGF supervisionar o processo, sendo o mesmo acompanhado pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)", adianta o Ministério das Finanças em resposta ao CM.



O ministério fez saber que "só após a validação das dívidas a regularizar estarão reunidas as condições para se proceder aos pagamentos". A antiguidade dita a ordem dos pagamentos. Os fornecedores estão preocupados pois, em alguns casos, o valor em falta obriga-os a atrasar os pagamentos dos salários.



PORMENORES

Trabalho conjunto

O ministro da Saúde garantiu que a entrega do montante estipulado aos hospitais está a ser feita num trabalho coeso com o Ministério das Finanças.



Promessa de Centeno

O ministro das Finanças prometeu no ano passado que "no final de 2017 a dívida da Saúde não iria ser superior àquela que foi registada no ano anterior".



Falhou o prometido

Segundo a Apifarma, que representa a indústria farmacêutica, a dívida às farmácias no ano passado acabou por ser superior à verificada em 2016.