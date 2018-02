Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hugo Soares acredita na eleição de Negrão para líder parlamentar do PSD

Candidato apresentou na terça-feira uma lista à direção com sete vice-presidentes.

16:32

O líder parlamentar demissionário do PSD, Hugo Soares, afirmou esta quarta-feira acreditar que Fernando Negrão vai ser eleito e "tomar posse" na quinta-feira como presidente da bancada dos sociais-democratas.



"Depois de amanhã [na sexta-feira], o dr. Fernando Negrão tomará posse como líder parlamentar", afirmou o deputado aos jornalistas, na Assembleia da República, em Lisboa.



Foi num comentário a notícias sobre uma eventual nova candidatura a presidente da bancada, noticiada pelo jornal i, que Hugo Soares se afirmou empenhado em exercer o seu mandato até ao fim, na quinta-feira, e disse acreditar na eleição Negrão.



Hoje, Fernando Negrão, candidato único à liderança do grupo parlamentar recusou colocar qualquer fasquia para assumir o cargo, dizendo que fará a sua leitura dos resultados de quinta-feira e depois tirará as consequências que entender.



Na véspera da eleição, o candidato disse estar "confiante" nos resultados: "Se não, não me tinha candidatado", afirmou.



Nas eleições que decorrem na quinta-feira entre as 15:00 e as 18:00, Fernando Negrão é o único candidato à liderança parlamentar do PSD e apresentou na terça-feira uma lista à direção com sete vice-presidentes, cinco dos quais apoiaram Rui Rio na corrida à presidência do partido, cortando quase para metade o número de 'vices'.



Negrão é, assim, o único elemento da direção da bancada que apoiou Pedro Santana Lopes na campanha interna.



O ainda líder parlamentar, Hugo Soares, foi eleito em 19 de julho do ano passado, para um mandato de dois anos, com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo, sucedendo no cargo a Luís Montenegro, que atingiu o limite de três mandatos consecutivos.



Hugo Soares convocou eleições antecipadas para o cargo após o presidente do partido lhe ter comunicado que gostaria de trabalhar com outra direção da bancada.