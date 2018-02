Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hugo Soares não comenta Elina Fraga na direção do PSD

Líder parlamentar afirma que Teixeira da Cruz "foi uma grande ministra da Justiça".

Por Lusa | 13:22

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, escusou-se este domingo de comentar as acusações de traição de Paula Teixeira da Cruz ao novo líder, Rui Rio, por ter escolhido Elina Fraga para a direção, dizendo que Rio responde pelas suas escolhas.



"Sobre essa matéria eu não queria mesmo fazer qualquer consideração. As escolhas são do doutor Rui Rio, ele responde por elas, evidentemente", respondeu Hugo Soares aos jornalistas à chegada para o encerramento do 37.º Congresso Nacional do PSD, quando questionado sobre a escolha da ex-bastonária da Ordem dos Advogados Elina Fraga para a direção de Rui Rio, nome que gerou a indignação da ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz.



A escolha de Elina Fraga provocou uma reação indignada de Paula Teixeira da Cruz, que acusou Rui Rio de traição, uma vez que a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, em 2014, apresentou uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República contra todos os ministros do Governo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho que aprovaram o mapa judiciário.



Hugo Soares acrescentou apenas que a ex-ministra Paula Teixeira da Cruz lhe "merece todo o respeito" e que "foi uma grande ministra da Justiça".



"Fez reformas profundíssimas na Justiça em Portugal e por isso tem todo o meu respeito, consideração e amizade", insistiu.



Perante a insistência dos jornalistas sobre se esta era uma escolha pouco feliz, Hugo Soares reiterou: "é a escolha do doutor Rui Rio. O doutor Rui Rio tem o direito a escolher as pessoas com quem quer trabalhar e sobre essa matéria não me queria mesmo alongar".